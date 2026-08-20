Asociación Arenas Marroquí en las Islas Canarias

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Homenaje a Said, asesinado en Gran Tarajal

La comunidad marroquí, vecinos de Gran Tarajal y de otras localidades majoreras tributaron ayer un sentido homenaje a Said Oulfoua (Guelmim 2003-Gran Tarajal 2026) , el joven africano que fue asesinado el pasado miércoles. En la misma calle de Matías López y en el lugar de su apuñalamiento se desarrolló una concentración de recuerdo al joven y de repulsa y rechazo al suceso y solidaridad con la familia, donde no faltó la emoción, lágrimas y abrazos, especialmente con los hermanos del padre de la víctima, Hassan y Mohamed. Más información