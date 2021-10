El actor y modelo turco Kerem Bürsin está por primera vez en España y ha elegido Gran Canaria, donde es la principal estrella invitada a la Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida, en Expomeloneras. Bürsin, protagonista de la serie Love is in the air, titulada en turco Sen Çal Kapimi, es el embajador de Moda Cálida por su 25 aniversario. En este vídeo, el actor saluda a sus fans a su llegada a Gran Canaria y se muestra encantado con su hotel y la perspectiva de los días de moda que le aguardan.