Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez se casan. Después de un año lleno de incógnitas en su relación entre el jugador de la UD Las Palmas y la influencer grancanaria, ambos han sorprendido a sus seguidores con un anuncio que cambiará sus vidas: el futbolista le pidió matrimonio a su actual pareja.

Ambos han dejado atrás sus diferencias con separaciones, infidelidades y un supuesto atropello en el aparcamiento del Gran Canaria Arena a la salida de un concierto. Ya en los últimos meses, el crack amarillo había demostrado ir en serio con la exconcursante de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, mudándose primero con ella y su hijo Nyan, y demostrándole su amor con un viaje de ensueño. Ahora, pasarán por el altar.

Todo ha tenido lugar tras el viaje que la pareja hizo a Dubái en estas Navidades, donde el ex del Real Madrid ha organizado todo un festín para pedirle la mano a su novia, Aurah. Una cena para dos en la playa, pétalos de rosa por todo el lugar y un violinista de fondo, así ha conseguido el “sí, quiero” Jesé Rodríguez.

“Ya tenía muchas ganas de gritar al mundo entero que el amor de mi vida quiere estar junto a mi, para siempre, que ya no seremos ella o yo, muy pronto seremos “Nosotros””, comenzó dando la noticia Jesé.

Tras ello, el futbolista de la UD Las Palmas ha admitido que ha sido un largo camino, pero que está ilusionado por dar este gran paso: “Este día fue el más especial y bonito de los que he vivido junto a ti, bebé, después de tantos años... No ha sido fácil llegar hasta aquí, tantos momentos buenos y malos de los que hemos aprendido y que han servido para finalmente hacernos más fuertes, más maduros y desear unir nuestras vidas para siempre”.

“Imposible no acordarme de cada momento vivido a tu lado. Aun recuerdo con mucha ilusión la primera vez que hablamos, y guardo para siempre la primera vez que nos besamos... Nunca dudé que eres la mujer de mi vida y, por suerte, en esta vida ya te encontré, pero si existen otras te buscaría porque tienes un corazón enorme y único. Nunca me cansaría de buscarte y por eso quiero que seas mi compañera de viaje el resto de mi vida, porque sin ti nada tiene sentido. Eres la brújula que me orienta y la dueña de mi destino. Podría escribirte muchas más cosas, pero prefiero que las vivamos juntos y en el futuro podamos escribir un libro donde relatemos que el amor verdadero es capaz de vencer todo y a todos. El amor siempre gana. Te quiero, te amo, te adoro, mi tesoro”, ha añadido el crack canario.

La publicación de Jesé también la ha compartido Aurah, quien ha aprovechado su perfil de Instagram para dedicarle una cariñosa respuesta a través de otro post nuevo: “Sinceramente no tengo palabras para expresar lo que realmente siento, y realmente tú las sabes muy bien, y eso es lo único que importa, lo demás no tengo que demostrárselo a nadie más. Te amo”.

