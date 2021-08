Mientras que la ola de calor da una tregua en la península, en el archipiélago canario aún no da un respiro. La noche de domingo al lunes fue sofocante para las islas que vivieron lo que se conoce como una "noche ecuatorial", con temperaturas que no bajaron de los 25 grados y que llegaron hasta los 39 en Fuerteventura. Esta calidez nocturna dificulta conciliar el sueño aunque parece que en Tenerife esta noche han podido descansar porque las temperaturas han sido algo más suaves. Residentes y turistas de la isla han podido salir a pasear y a refrescarse una vez se ha ido el sol. Para combatir noches como estas los remedios tradicionales como tomar helado o dejar las ventanas abiertas, no fallan. El martes se espera también especialmente caluroso. Tenerife, Gran Canaria y la zona oeste de Las Palmas se encuentran en alerta roja por temperaturas máximas que pueden llegar a los 40 grados. Habrá que esperar hasta el miércoles para que el calor asfixiante abandone las islas.