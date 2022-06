La fuente luminosa instalada en la gran plaza del centro comercial Mogán Mall ha sido este viernes por la noche el escenario de una de las peticiones de matrimonio más originales que se recuerdan en Gran Canaria: Junior Chaparro le ha pedido oficialmente a Mariaida Quevedo que se case con él bajo un espectáculo de luces y sonido que ha incluido la proyección a todo color y en formato gigante de imágenes del noviazgo de la pareja. Y ella, después de semejante despliegue tecnológico, no podía dar otra respuesta que no fuera un enorme 'sí quiero'.

Y como para no hacerlo, porque la pareja, él un paraguayo residente en San Fernando de Maspalomas y ella oriunda de Cercados de Espino, ya tiene fecha de boda para el próximo mes de febrero, pero la novia había asegurado que si llegaba la fecha y Junior no se lo había pedido oficialmente no se casaría. Y allá que fue Junio de la mano de la propiedad del centro comercial y de los dueños del restaurante Rinconcito Andaluz de Playa del Inglés, Christian Damas y Jennifer Pérez, organizadores de este evento.