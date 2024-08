De 60 a 90 segundos en el horno a 450 grados. Eso es lo que tardan en terminarse las pizzas con las que el José Ojeda, natural de Telde, ha logrado colarse entre los mejores pizzeros del mundo desde un restaurante situado en el casco antiguo de Tallin, la capital de Estonia.

Los pasos de José Ojeda no estaban encaminados hacia la cocina, pero el azar así lo quiso. En 1996 mientras estudiaba Ciencias Jurídicas y trabajaba como recepcionista, conoció a «tres italianos, Giovanni Codecasa, Marcello Montagnoly y Massimo Mostardini, que me convencieron para que fuera a trabajar a su pizzería como camarero» durante el verano, cuando no había clases.

Al poco tiempo, «el pizzero se cortó la mano y Giovanni me dijo que pasara a la cocina. Yo no había hecho una pizza en mi vida, pero ahí empezó todo, me di cuenta de que podía hacer feliz a los demás», aclara este teldense nacido en Las Remudas que decidió dejar su carrera en el tercer curso para dedicarse de lleno a esta vocación que descubrió casi por accidente.

El restaurante se llamaba Pizzería Mágico, estaba en Patalavaca y llegó a ser suyo durante diez años hasta que se lo vendió a su socio en 2014 cuando se trasladó a Estonia por amor —había conocido a la que es ahora su mujer cuatro años antes— y atraído por las condiciones de vida de este país europeo.