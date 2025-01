Pedro Rodríguez Pérez sirve sus últimas cervezas, cierra su última caja y se despide de las decenas de boletos de lotería que vende a los vecinos de su barrio cada día. Después de 44 años al frente del bar El Laurel, ubicado en la calle San José del pueblo de Mogán, este miércoles por fin baja la palanca y la persiana y a sus 72 años se retira de forma definitiva después de siete años de jubilación activa. «Ya me cansé, son muchos años y ya me pesan», relata con la nostalgia que le produce echar la vista atrás, «me voy satisfecho y contento porque he sentido mucho el cariño de los clientes». Pedro, cuenta, es el hostelero en activo más veterano de todo el valle de Mogán, desde la playa hasta Veneguera.