Las vistas son inigualables desde la explanada donde se ubica el Grill El Cazador Donde Jose, en el casón del Señorío de Agüimes, donde su arrendador José Juan Martel Guedes llegó en septiembre pasado. Tras una fuerte inversión, ha atraído a nueva clientela y atraído a la antigua del desaparecido local de restauración de las medianías de Ingenio, referente por sus ricas carnes del país a la brasa. Ahora innova con nuevos platillos, alguno de temporada, como sus champiñones rellenos de almogrote. Hay que pedir reserva en ocasiones.

"Borrón y cuenta nueva" es el lema de este emprendedor, que en este tiempo tiene aforo para 140 comensales, da empleo a 12 personas del sureste y abre las puertas a su hijo de tan solo 12 años para que haga sus pinitos culinarios. Pero sobre todo, reclama y exige soluciones por la gran escasez de personal cualificado en restauración y concretamente, de cocineros: "Es que no hay", afirma. De hecho él es el único chef: "Y si no estoy yo, no se come", ironiza.