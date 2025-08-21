Cuando la rutina agota, el mar se convierte en refugio. María Patiño lo sabe bien y por eso, cada vez que puede, regresa a Fuerteventura, la isla que se ha convertido en su segundo hogar y en el lugar donde encuentra la calma que su vida mediática no le concede.
Este verano, la presentadora ha abierto una ventana a su intimidad al compartir imágenes de su villa en Corralejo. Allí celebró junto a Ricardo Rodríguez, su marido, seis años de matrimonio, coincidiendo además con su propio cumpleaños. Una doble fecha marcada por la felicidad, los recuerdos y la complicidad frente al Atlántico.