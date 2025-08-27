Valleseco vive atemorizado desde hace meses por los actos vandálicos de un vecino conflictivo del barrio de Valsendero con posibles problemas de salud mental, que ha llevado a residentes a organizarse para evitar nuevos daños, a la espera todavía sin éxito del amparo de la autoridad judicial. El individuo acumula más de una veintena de denuncias presentadas por la Administración y particulares, y entre sus altercados se incluyen agresiones físicas y amenazas, pinchazos de neumáticos, pintadas intimidantes y lanzamiento de objetos a viviendas. Pero, sobre todo, ha sido supuestamente el causante de la quema de contenedores de basura registrados en estas semanas de máxima alerta por peligro de incendios forestales, que pusieron en riesgo al pueblo y al entorno forestal.