El Papeo de Emma cuenta con una amplia variedad de arroces que han convertido a este espacio en una referencia gastronómica en Gran Canaria. Desde paellas elaboradas al estilo tradicional hasta creaciones sorprendentes como el arroz de codillo cocinado a baja temperatura, el de pulpo y langostinos o el de marisco con vieiras y algas. También cuentan con entrantes frescos, risottos, carnes y postres caseros que cambian cada semana, todos preparados con ingredientes de primera calidad. Una propuesta que une tradición, creatividad y unión familiar.