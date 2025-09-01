Este lunes, a las 12 del mediodía, el repique sonoro, vibrante e insistente de las campanas de la iglesia de San Nicolás anunció el inicio de las semanas más esperadas del año en La Aldea, con motivo de las Fiestas de El Charco 2025, en honor a San Nicolás de Tolentino, patrón del municipio.

A las doce en punto, el sonido de las campanas, acompañado por la Charanga La Aldea y la Sabrosa Banda La Aldea, hizo vibrar a toda Gran Canaria, avisando así a los cientos de asistentes congregados en torno a la iglesia de San Nicolás, para recordar que La Aldea entra en una de sus semanas más esperadas.