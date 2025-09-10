El sol caía sobre la GC-21, y con él avanzaban cientos de peregrinos a pie rumbo a Teror. Era el sábado 6 de septiembre, víspera del Día del Pino, y como cada año, la carretera se llenaba de pasos, promesas y oraciones. Pero esta vez hubo algo diferente: entre los caminantes, dos figuras a caballo bajaban en paralelo por la calzada, en sentido contrario al flujo de devoción.

La imagen desconcertó a muchos, ya que no era una estampa común. El periodista y divulgador de seguridad vial Bernardo Hernández fue uno de los primeros en señalarla y analizarla. “Esta imagen sorprendió a muchos de los peregrinos que caminaban hacia Teror”, explicó en sus redes, junto a la instantánea de los jinetes en plena vía. Más información