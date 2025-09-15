Representantes políticos, sociales y culturales, así como a ciudadanos anónimos, han participado en el acto convocado por la Plataforma Canarias por Palestina

Vigilia en la Plaza de Santa Anta por los miles de niños asesinados en Gaza Representantes políticos, sociales y culturales, así como a ciudadanos anónimos, han participado en el acto convocado por la Plataforma Canarias por Palestina