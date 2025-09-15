La Plaza de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria, ha sido escenario este lunes, 15 de septiembre, de un emotivo homenaje a los niños y niñas que han perdido la vida en Gaza como consecuencia del conflicto iniciado en 2023. Convocado por la Plataforma Canarias por Palestina y abierto por el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, la vigilia ha reunido a representantes políticos, sociales y culturales, así como a ciudadanos anónimos, comprometidos con la defensa de los derechos humanos y la dignidad de la infancia. Esta convocatoria se ha iniciado a las 13.00 horas y se prolongará hasta las 21.00 horas de hoy.