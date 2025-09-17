Fuego, precisión y Wagyu A5: así se cocina sin atajos en este restaurante de Santa Brígida

Johanna Betancor Galindo

Santa Brígida
En el corazón de Santa Brígida, el chef Pawel lidera La Brasa Steak & Tapas con una filosofía clara: la carne de calidad no necesita artificios, solo respeto. Aquí, cortes como el chuletón de Rubia Gallega, el Wagyu japonés A5 o el solomillo inglés se cocinan sobre brasas reales, con grasa animal como único aderezo. Desde las papas fritas hasta el pan brioche, todo sigue una misma regla: sabor auténtico, técnica precisa y producto impecable.

