Más de 360 empresas del campo mostrarán al mundo el producto local en el espacio del Cabildo en la mayor feria hortofrutícola de Europa

Más de 360 empresas del sector primario local mostrarán al mundo la calidad y variedad de las producciones de la isla gracias al espacio propio del Cabildo de Gran Canaria en el mayor encuentro hortofrutícola de Europa, la Fruit Attraction, que se celebrará en el recinto ferial de IFEMA-Madrid del 30 de septiembre al 2 de octubre y que contará por cuarto año consecutivo con un escaparate particular grancanario.