La Provincia

Vecinos de Agaete se manifiestan para defender la celebración de sus fiestas de El Risco tras el conflicto policial

Vecinos de Agaete se manifestaron en la mañana de este viernes para protestar por la posible cancelación de las fiestas del barrio de El Risco que arrancan esta noche con el pregón, después de que la Policía Local anunciara esta semana su intención de dejar de prestar los servicios extraordinarios por un supuesto incumplimiento del pacto firmado ante notario con la alcaldesa, María del Carmen Rosario,