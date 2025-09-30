Así será el nuevo pabellón de Infecar

La Provincia

La Provincia

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, presentó este martes el proyecto del nuevo pabellón de Infecar y el edificio de usos complementarios, una actuación estratégica con una inversión de casi 50 millones de euros que marcará un antes y un después en la historia del recinto ferial. El complejo, que se licitará esta misma semana y tiene un plazo de ejecución de dos años, permitirá a la isla reforzar su posición en el sector MICE (turismo de congresos, reuniones, ferias y exposiciones), con un edificio moderno, versátil y sostenible e "icónico", concebido para ser de cero emisiones, aspirando a conseguir una certificación BREEAM en su nivel excelente.

