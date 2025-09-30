Venta de casa en Gran Canaria

Venta de casa en Gran Canaria

Venta de casa en Gran Canaria

RRSS WhatsAppCopiar URL

Esta propiedad en venta, ubicada en la primera planta de un edificio con pocos vecinos y sin ascensor, cuenta con 81 metros cuadrados construidos y se encuentra en buen estado. La vivienda dispone de dos habitaciones, siendo la principal muy cómoda gracias a su armario empotrado, y un baño completo. La zona de día está diseñada en un concepto abierto tipo open space que integra el salón y la cocina, creando un ambiente luminoso y funcional ideal para el día a día. Uno de los grandes atractivos del piso es su balcón con vistas despejadas hacia La Montañeta, Firgas y Bañaderos, lo que permite disfrutar de atardeceres únicos o de un café al aire libre en cualquier momento del año.

TEMAS

Tracking Pixel Contents