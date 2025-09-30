Venta de casa en Gran Canaria

Esta propiedad en venta, ubicada en la primera planta de un edificio con pocos vecinos y sin ascensor, cuenta con 81 metros cuadrados construidos y se encuentra en buen estado. La vivienda dispone de dos habitaciones, siendo la principal muy cómoda gracias a su armario empotrado, y un baño completo. La zona de día está diseñada en un concepto abierto tipo open space que integra el salón y la cocina, creando un ambiente luminoso y funcional ideal para el día a día. Uno de los grandes atractivos del piso es su balcón con vistas despejadas hacia La Montañeta, Firgas y Bañaderos, lo que permite disfrutar de atardeceres únicos o de un café al aire libre en cualquier momento del año.