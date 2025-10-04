Venta de casa en Gran Canaria

En el caso de Las Palmas de Gran Canaria, la demanda sigue siendo muy elevada gracias a su clima, su estilo de vida y su amplia oferta de servicios. Barrios como Guanarteme se han consolidado como una de las zonas más deseadas para vivir o invertir, debido a su cercanía a la playa de Las Canteras y su excelente conexión con el resto de la ciudad. La tendencia general indica que la compra de vivienda en Canarias se mantiene fuerte, con un aumento de interesados tanto nacionales como internacionales que buscan propiedades bien ubicadas. Además, los precios en zonas premium como esta continúan mostrando estabilidad y, en algunos casos, incrementos, lo que refuerza el atractivo para quienes buscan una vivienda con potencial de revalorización.