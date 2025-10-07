La Provincia

Regreso de las terrazas a la arena de Maspalomas

Desde hace más de 35 años, los hosteleros del centro comercial Oasis, en la playa de Maspalomas, no podían colocar sus mesas y sillas sobre la arena. Aquellas terrazas, con vistas privilegiadas al mar, formaban parte del paisaje cotidiano de una de las zonas más emblemáticas del sur de Gran Canaria. Ahora, tras más de tres décadas de espera, la Dirección General de Costas y Gestión del espacio marítimo canario ha vuelto a autorizar su instalación, y el lugar comienza a recuperar su vitalidad, con el ir y venir constante de locales y turistas que han devuelto la esencia a la zona.