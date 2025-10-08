La Provincia

La carretera de Telde a Valsequillo tendrá un ancho de 10 metros

La carretera GC-41 que conecta Telde con Valsequillo en ambos sentidos contará con un ancho de 10 metros y la eliminación de algunas curvas peligrosas que ralentizaban el tráfico. Así lo explicaron el vicepresidente Augusto Hidalgo, junto a los alcaldes Juan Antonio Peña, de Telde, y Francisco Atta, de Valsequillo, en el comienzo de la segunda fase de este proyecto que ejecuta el Cabildo y que ha comenzado en la nueva rotonda de Tecén