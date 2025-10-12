A. S. B.

Manuela Carmena presenta su nuevo libro en Santa Brígida

Santa Brígida dio una calurosa acogida este sábado en el Centro Cultural de la Villa a Manuela Carmena, exalcaldesa de Madrid y reconocida referente del ámbito jurídico y social en España. La expolítica presentó, ante el aforo completo dentro y fuera del recinto, su último libro titulado Imaginar la vida. Cuatro décadas transformando lo público (Editorial Península).