Agencia ATLAS

Gran Canaria se convierte en escenario de la moda internacional de baño

Gran Canaria se convierte en escenario de la moda internacional de baño. Una edición en la que se impulsa el talento emergente y se insiste en la producción sostenible. La isla acoge esta pasarela, la más importante del mundo del sector. 44 diseñadores y marcas, de las cuales, 27, son canarias. Los primeros desfiles se están celebrado en el Puerto Deportivo de Pasito Blanco. La supermodelo Karolina Kurkova es la imagen del certamen.