Agencia ATLAS

La top model de origen checo Karolina Kurkova brilla en la Gran Canaria Swim Week

Si existe un lugar en el que lucir todo el año bañador, ese es las Islas Canarias. Y qué mejor escenario para la única pasarela de ropa de baño de Europa. Por la isla han desfilado trajes de baño, luces, colores y mucho glamour. El rostro protagonista ella: la top model de origen checo Karolina Kurkova. Llegó en un barco, con un vestido de flecos dorados. nada más poner un pie en tierra inauguraba el evento metiéndose al público en el bolsillo. Creado con el objetivo de promocionar el diseño local, el acto ha juntado a 44 firmas y diseñadores. Desde los más consolidados hasta los que empiezan a abrirse paso, como Joana Michaela. Desarrolló un tejido como trabajo de fin de carrera que ahora se luce en pasarelas. Candidata a uno de los tres galardones que premian la mejor colección, la mejor emergente y la más sostenible. Para esta edición se ha apostado por desfiles exteriores proyectando la isla, su clima y sus paisajes. Un destino siempre de moda.