Detenido en Telde un médico por agredir sexualmente a sus pacientes

La Policía Nacional ha detenido en Telde a un médico de 66 años acusado de agredir sexualmente a dos pacientes en su consulta del barrio de San Juan. El facultativo, diplomado en Dietética y Nutrición, aprovechaba su posición profesional durante las citas para cometer los abusos. El arrestado ya había sido condenado en 2010 por hechos similares e incumplió posteriormente una orden de alejamiento, motivo por el cual fue nuevamente detenido en 2016. La Policía mantiene abierta la investigación y ha habilitado los teléfonos de la UFAM de Telde para posibles nuevas denuncias. Más información