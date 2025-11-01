LP/DLP

Rancho de Ánimas en distintos cementerios por el día de todos Los Santos

El Rancho de Ánimas es una de las tradiciones más antiguas y singulares de Canarias, vinculada al culto a las Ánimas del Purgatorio. Se trata de una manifestación religiosa y musical que combina el rezo, el canto y la música como forma de pedir por el descanso de las almas. Los grupos de devotos, llamados “ranchos”, recorren las casas, las calles y los cementerios durante los meses de invierno, especialmente en torno al Día de los Difuntos, interpretando cantos solemnes y melancólicos que recuerdan a los fieles la necesidad de orar por los muertos.