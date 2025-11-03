La Provincia

Un coche cae por un barranco en Puerto Rico y no hay rastro del conductor

A medianoche, un coche aparece sin ocupantes en el fondo de un barranco en Puerto Rico, Mogán.Los bomberos del Consorcio de Emergencias descendieron más de 100 metros por una ladera de difícil acceso.Un cabo y un bombero bajaron rapelando para inspeccionar el interior del vehículo y los alrededores.