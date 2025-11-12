El Cabildo refuerza las medidas de prevención por la tormenta Claudia
La borrasca Claudia llega este miércoles al Archipiélago canario con previsión de fuertes precipitaciones, vientos, tormentas y mala mar, por lo que el Estado, el Gobierno autonómico y los cabildos han declarado la situación de alerta y los ayuntamientos han activado sus planes de prevención para evitar daños por inundaciones, desbordamiento de barrancos, cortes de carreteras, caída de árboles o desprendimiento de techos y cornisas. Más información