Cabildo de Gran Canaria

El Cabildo refuerza las medidas de prevención por la tormenta Claudia

La borrasca Claudia llega este miércoles al Archipiélago canario con previsión de fuertes precipitaciones, vientos, tormentas y mala mar, por lo que el Estado, el Gobierno autonómico y los cabildos han declarado la situación de alerta y los ayuntamientos han activado sus planes de prevención para evitar daños por inundaciones, desbordamiento de barrancos, cortes de carreteras, caída de árboles o desprendimiento de techos y cornisas. Más información