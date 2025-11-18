ACFIPRESS

SPAR Gran Canaria asegura un año más la comercialización completa de la naranja de Telde

SPAR Gran Canaria ha firmado esta mañana un nuevo convenio de colaboración con los productores de naranjas de Telde, reafirmando así su compromiso con el sector primario insular y con el impulso de uno de los cultivos más emblemáticos del municipio. Con esta comercialización, la cadena prevé comercializar 250.000 kilos de naranjas de Telde cultivadas en las fincas del municipio y distribuirlas directamente en las secciones de Frutas y Verduras de las tiendas SPAR de esta localidad. Más información