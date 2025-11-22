Feria del Atún de Mogán

La Feria del Atún y el Mar de Mogán celebra este sábado 22 de noviembre su octava edición en la Plaza Pérez Galdós, en Arguineguín, donde residentes y visitantes disfrutan de una experiencia gastronómica, cultural y de ocio centrada en el producto local y la tradición pesquera del municipio. Además, por primera vez participa un municipio invitado, Barbate –popular por la pesca de atún rojo de almadraba–, con el objetivo de crear alianzas en la promoción gastronómica del atún.