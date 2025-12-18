Anfi

Anfi felicita la Navidad con un mensaje de paz formado por cientos de toallas desde la playa en Gran Canaria

El Grupo Anfi felicita esta Navidad con una original y emotiva iniciativa que ha llenado su playa de Anfi del mar de color, creatividad y espíritu festivo. Cientos de toallas, colocadas con precisión milimétrica sobre la arena, conforman desde el aire un mensaje universal de buenos deseos: “Merry Xmas & Peace” (“Feliz Navidad y “Paz”). Más información