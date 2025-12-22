Celebración del tercer premio de la Lotería de Navidad en Las Palmas de Gran Canaria
El número 90693, tercer premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, ha tocado en Tenerife. El número está dotado con 500000 euros a la serie y 50000 por décimo. A las 10:14 hora canaria, en el Teatro Real donde se celebra el Sorteo de Navidad que se puede seguir en directo desde LA PROVINCIA, los niños del colegio de San Ildefonso cantaron este premio. Comprueba aquí si alguno de tus décimos ha sido premiado. Más información
Últimos vídeos
LOTERÍA NAVIDAD 2025
94.273 Un quinto premio más
LOTERÍA NAVIDAD 2025
Un quinto premio más: 61.366
LOTERÍA NAVIDAD 2025