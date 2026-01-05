El mejor equipo de voleibol del planeta reta al CV Guaguas
Un gigante de siete millones de euros visita Gran Canaria. El mejor equipo de voleibol del mundo, con un presupuesto cercano al del Dreamland Gran Canaria, aterriza en la Isla dispuesto a seguir cimentando su segunda conquista consecutiva de Europa. El Sir Sicoma Monini Perugia llega mañana a territorio insular para enfrentarse el miércoles (18.30 horas) al CV Guaguas, en el Arena, en un duelo correspondiente a la segunda jornada del grupo C de la fase final de la CEV Champions League, la máxima competición continental.