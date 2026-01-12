David Cruz Rodríguez

Los Simpson en Gran Canaria: una ruta animada por la Isla

Descubre cómo Los Simpson recorren Gran Canaria en esta sorprendente fusión entre animación y realidad. Este proyecto creativo combina la cultura popular de Springfield con lugares icónicos de la isla, como Carrizal, Vecindario, Agüimes y el Barranco de las Vacas. Gracias a la inteligencia artificial, vemos a Homer, Marge, Bart, Lisa y Maggie integrándose con naturalidad en escenarios reales, desde el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana hasta una gasolinera DISA o el Centro Comercial Atlántico.