Destitución de los ediles de Nueva Canarias del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana

El alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, ha destituido a tres concejales de Nueva Canarias durante la celebración del Pleno de este jueves, que se ha celebrado en las Casas Consistoriales del casco del municipio, tras apoyar una moción presentada por el grupo PP-AV contra el transfuguismo para que quienes se presentaron a las elecciones con unas siglas y se han marchado de ese partido, como el propio regidor, que se presentó por NC y ahora ha abandonado la formación para integrarse en PRimero Canarias, pasen a los no adscritos. Más información