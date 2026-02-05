Presentación del proyecto arquitectónico con el que se culminará el Edificio Cultural del Cabildo de Gran Canaria

Tras cruzar una discreta puerta a la izquierda de la entrada del Cabildo de Gran Canaria, entre la calle Bravo Murillo y la calle Buenos Aires, se percibe la silueta de un espacio que durante años ha habitado el silencio, con viandantes paseando alrededor sin saber de su existencia. La construcción, concebida como una especie de cerebro por el arquitecto Alejandro de la Sota y popularmente conocida como «El Huevo», ya tiene definido su futuro, con un proyecto presentado por Código Arquitectura -elegidos mediante concurso público- que permite vislumbrar cuál será el resultado de la reforma que se quiere llevar a cabo para este edificio cultural de la institución insular.