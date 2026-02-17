Secciones

El taller de Chano, un investigador formado en la ULPGC desarrolla piezas «únicas en Canarias»

Entre algunos utensilios heterodoxos, como una bañera arrimada a la pared, un horno para fundir cera que se alimenta con una bombona de butano, radiales y un barniz mate rebajado en un viejo bote de aceitunas, está Chano Navarro, un investigador con ropa de faena. Pocas veces ocurre que un artesano abra las puertas de su taller sin recelos a la desconocida prensa. Tampoco es habitual que se detenga a explicar con todo lujo de detalle cómo realiza cada fase de su trabajo, qué prueba primero, qué descarta después y de qué manera ajusta un proceso de investigación que establece como «único en Canarias».

