José Pérez Curbelo

Nieve en el Pico de Las Nieves, en Gran Canaria, tras el paso de la borrasca Regina (04/03/2026)

El Cabildo de Gran Canaria mantiene cerrada en la mañana de este miércoles, 4 de marzo, la carretera GC-606, en el Carrizal de Tejeda, entre los kilómetros 8 al 12 tras el paso de la borrasca Regina, que ha dejado nieve y hielo en la cumbre. En cambio, ha reabierto a la circulación las vías GC-135 (de Los Pechos al repetidor) y GC-134, informa el Servicio de Carreteras. Más información