Secciones

Es noticia
Gran Canaria: aeroclubDirecto borrasca Regina en CanariasCaso ValkaGarajes Las Palmas de Gran CanariaUD Las PalmasDetenido Gran Canaria
instagramlinkedin
OIeaje en la costa de Arucas por la borrasca Regina (04/03/2026)

OIeaje en la costa de Arucas por la borrasca Regina (04/03/2026)

José Pérez Curbelo

OIeaje en la costa de Arucas por la borrasca Regina (04/03/2026)

José Pérez Curbelo

RRSS WhatsAppCopiar URL

Canarias está en alerta por fenómenos costeros desde las 20.00 horas del martes 3 de marzo de 2026. La borrasca Regina deja olas en las islas que podrían superar los cinco metros de altura. En las imágenes, oleaje en la costa de Arucas, en el norte de Gran Canaria este miércoles, 4 de marzo. Más información

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents