José Pérez Curbelo

OIeaje en la costa de Arucas por la borrasca Regina (04/03/2026)

Canarias está en alerta por fenómenos costeros desde las 20.00 horas del martes 3 de marzo de 2026. La borrasca Regina deja olas en las islas que podrían superar los cinco metros de altura. En las imágenes, oleaje en la costa de Arucas, en el norte de Gran Canaria este miércoles, 4 de marzo. Más información