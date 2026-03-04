OIeaje en la costa de Arucas por la borrasca Regina (04/03/2026)
Canarias está en alerta por fenómenos costeros desde las 20.00 horas del martes 3 de marzo de 2026. La borrasca Regina deja olas en las islas que podrían superar los cinco metros de altura. En las imágenes, oleaje en la costa de Arucas, en el norte de Gran Canaria este miércoles, 4 de marzo. Más información
Últimos vídeos
GUERRA ORIENTE PRÓXIMO
¿Qué tiene en común 'La Macarena' de Los del Río y la operación 'Furia Épica'?
Guerra en Oriente Próximo
Impactantes imágenes del ataque con misiles de Irán contra Israel y objetivos de Estados Unidos
GUERRA ORIENTE PRÓXIMO