Trabajos en el talud de la GC-41

Los trabajos de saneo y estabilización del talud del kilómetro 12 de la GC-41, a la salida del casco de Valsequillo en dirección a San Mateo, arrancaron este miércoles tras el importante desprendimiento de tierra y rocas registrado hace un mes. La intervención deja una imagen poco habitual: una máquina compacta tipo “robot”, pensada para zonas de difícil acceso, suspendida desde una grúa para actuar sobre una ladera casi vertical y retirar material suelto mediante caídas controladas. Más información