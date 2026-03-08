Secciones

Cierre de la Feria Europea del Queso en La Aldea

Ayuntamiento de La Aldea

La novena edición de la Feria Europea del Queso ha finalizado este domingo 8 de marzo en La Aldea de San Nicolás, con un éxito rotundo que ha reunido a más de 10.000 personas durante el fin de semana. Más información

