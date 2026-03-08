La Fundación Ochosílabas conmemora el 8M en Gran Canaria
La Fundación Ochosílabas ha presentado un nuevo proyecto audiovisual con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra cada 8 de marzo. La iniciativa busca reforzar su compromiso con la igualdad a través de la cultura y la tradición oral canaria. Más información
Últimos vídeos
GUERRA EN ORIENTE PRÓXIMO
Al menos cuatro muertos en el primer ataque israelí dentro de Beirut
ELECCIONES EN CASTILLA Y LEÓN
DIRECTO | Feijóo participa en Tordesillas en un mitin de la campaña de Castilla y León
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER