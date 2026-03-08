Fundación Ochosílabas

La Fundación Ochosílabas conmemora el 8M en Gran Canaria

La Fundación Ochosílabas ha presentado un nuevo proyecto audiovisual con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra cada 8 de marzo. La iniciativa busca reforzar su compromiso con la igualdad a través de la cultura y la tradición oral canaria. Más información