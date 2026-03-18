Así cambia la limpieza en Telde: nueva maquinaria y más eficacia en los barrios

Telde da un salto hacia una ciudad más limpia. El Ayuntamiento ha incorporado un nuevo lote de maquinaria que refuerza el servicio de limpieza en todos los barrios y, además, mejora las condiciones de trabajo de los operarios. La nueva flota llega bien equipada: tres potentes baldeadoras de calzada de gran capacidad, dos innovadores lavacontenedores —uno de carga lateral y otro trasero—, una barredora de calzadas, otra para aceras y una pick-up pensada especialmente para mantener a punto las playas del municipio. Más medios, más eficacia y una respuesta más rápida en cada rincón, desde zonas urbanas hasta espacios costeros. Más información