Aarón Gómez se convierte en la borrasca Therese y el resultado es el vídeo más divertido del temporal en Canarias

El humorista canario Aarón Gómez se ha vuelto viral con un divertido vídeo en el que interpreta a la borrasca Therese y “pide disculpas” a los canarios por no haber cumplido del todo con las previsiones del tiempo. Con su característico estilo, el cómico imagina a la borrasca hablando como si fuera una persona: desmoralizada, con planes frustrados y hasta con una cita fallida con otra borrasca llamada Samuel. Más información