Anabel Pantoja improvisa carnaval en casa tras aplazarse la Cabalgata de Maspalomas por la borrasca Therese

La borrasca Therese obligó a aplazar la esperada Cabalgata del Carnaval Internacional de Maspalomas prevista para este sábado 21 de marzo, dejando a miles de grancanarios y turistas con ganas de fiesta. Sin embargo, el mal tiempo no frenó el espíritu carnavalero. Una de las que decidió improvisar un plan alternativo fue Anabel Pantoja, que compartió en redes sociales cómo terminó celebrando el carnaval en su propia casa tras la suspensión del desfile. La influencer mostró a sus seguidores el ambiente festivo que montó para no quedarse sin celebración. Más información