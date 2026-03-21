Antonio Morales sobre la borrasca Therese

"Está lloviendo intensamente en Gran Canaria. Ha llovido durante toda la noche, madrugada y probablemente lo siga haciendo durante toda la tarde noche, incluso la madrugada. Está siendo muy bueno para las presas, para poder tener esa reserva de agua necesaria para el sector primario en la isla de Gran Canaria. Pero está generando también muchísimos incidentes en las vías insulares, en los cruces de los barrancos. Hago como siempre un nuevo llamamiento. A pesar de lo que se dice, sigue subiendo gente a la cumbre, sigue en ciclistas circulando por las carreteras. Es una barbaridad, por favor, no salgan, quédense en su casa, no se les ocurra mañana subir a las cumbres a ver los barrancos, las presas, supone un enorme riesgo para ustedes, para su familia, no lo hagan, por favor, y además ponen en riesgo también a los servicios de emergencia. También tengo que decir que ha corrido un bulo por las redes diciendo que la presa de los Pérez ha colapsado o está a punto de colapsar. Parralillo, en nada de esto. Es verdad que las presas pueden rebosar, es verdad que esto puede hacer que las aguas vayan barranco abajo con mucha mayor velocidad, que eso tiene que tener mucha, obligar a tener mucha precaución a las personas que viven en los alrededores de los cauces de los barrancos, pero hemos puesto en marcha un servicio en colaboración con municipios para intentar evitar que se produzcan riesgos mayores. Vamos a elevar también a nivel uno la emergencia en la isla de Gran Canaria y seguimos estando atentos. Pero pedimos mucho la colaboración ciudadana y manténgase siempre, siempre, siempre informado a través de las redes oficiales, a través de las comunicaciones oficiales, que los bulos no empañen este nivel de colaboración, de seguridad, frente a la emergencia climática que estamos viviendo. "