La Provincia

Dos personas desafían a la borrasca Therese y van en kayak por el barranco de La Aldea en Gran Canaria

Dos personas desafían a la borrasca Therese, todavía activa en Gran Canaria, y navegan en un kayak por el barranco de La Aldea de San Nicolás, que lleva un abundante caudal tras las copiosas lluvias del pasado fin de semana. El caudal llegó a la playa de La Aldea y fue un espectáculo para residentes. Los intrépidos deportistas obvian el peligro que conlleva su actuación y las advertencias de precaución del Cabildo de Gran Canaria de no acercarse a los cauces.