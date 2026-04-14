Un hombre bloquea una guagua en Canarias: “No la dejaba pasar si no le abría la puerta”

El incidente tuvo lugar en la línea 014, que conecta Santa Cruz de Tenerife con San Cristóbal de La Laguna, una de las rutas más transitadas de la isla.

Según la autora del vídeo, la usuaria Sonia Soneji, el hombre se colocó frente al vehículo obligando al conductor a detener la marcha. En las imágenes se aprecia cómo la guagua queda completamente bloqueada mientras el individuo insiste en que le abran la puerta.

La situación, tan inesperada como tensa, ha sido calificada por muchos usuarios como “surrealista”.

Uno de los aspectos que más debate ha generado es el motivo por el que el conductor no accedió a abrir la puerta.

Varios usuarios apuntan a que el lugar donde ocurrió la escena podría no ser una parada habilitada en ese momento. En concreto, algunos comentarios señalan que en las inmediaciones del Teatro Guimerá existe un cartel que indica el traslado temporal de la parada unos 50 metros más adelante.

De confirmarse este detalle, el conductor habría actuado conforme a la normativa, que impide recoger pasajeros fuera de los puntos autorizados.

Debate en redes: opiniones enfrentadas

El vídeo ha provocado un intenso debate en redes sociales, donde las opiniones se dividen claramente en dos bandos.

Por un lado, muchos usuarios critican la actitud del hombre, considerando que su comportamiento entorpece el servicio y pone en riesgo la seguridad. Comentarios como “deja a la gente trabajar” se han repetido con frecuencia.

Por otro lado, algunos defienden que situaciones similares ocurren habitualmente y denuncian problemas en el servicio. “Hay veces que ni estando en la parada te abren”, señala uno de los comentarios más compartidos.