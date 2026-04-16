Europa Press

Sara Carbonero rompe su silencio tras la muerte de su madre con un desgarrador mensaje

Sara Carbonero ha reaparecido en redes sociales con el que puede considerarse su primer gesto público tras la reciente muerte de su madre. Lo ha hecho a través de una historia de Instagram en la que comparte un fragmento de la versión que Dani Fernández ha hecho de "Si no te hubieras ido", el emblemático tema de Marco Antonio Solís, una elección nada casual que deja entrever el momento emocional que atraviesa la periodista. Más información